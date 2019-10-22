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Brexit

Евросоюз ждет от Лондона пояснений относительно следующих шагов по Brexit

Британский парламент ранее принял во втором чтении законопроект с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода"

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) ждет пояснений от правительства Великобритании относительно следующих шагов по выходу королевства из состава Евросоюза. Об этом вновь заявила во вторник в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева.

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"Еврокомиссия принимает к сведению сегодняшние результаты и ожидает, что правительство Великобритании проинформирует нас относительно следующих шагов", - сказала она, повторив заявление, которое было сделано в минувшую субботу, когда британский парламент не стал голосовать по соглашению.

По словам Андреевой, глава Евросовета Дональд Туск все еще проводит консультации с лидерами стран ЕС по вопросу отсрочки даты Brexit, которая намечена в настоящее время на 31 октября.

Во вторник вечером британский парламент во втором чтении принял законопроект с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода". Таким образом, сделка о Brexit, достигнутая на саммите ЕС 17 октября, по сути была одобрена британскими парламентариями. За проголосовали 329 членов Палаты общин, против высказались 299 народных избранников. Это было первое голосование в парламенте, выигранное правительством Бориса Джонсона с момента его прихода к власти в июле этого года.

Тем не менее уже через несколько минут кабмин потерпел крайне болезненное поражение по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit Палатой общин. Правительство отводило всего три дня на то, чтобы парламентарии рассмотрели и в третьем чтении приняли закон, который будет регулировать предстоящий процесс Brexit. Рассматривать столь важный документ за такое непродолжительное время отказались 322 депутата, тогда как 308 были готовы работать в предложенном Джонсоном графике.

Теги
ВеликобританияТуск, ДональдBrexitДжонсон, Борис
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