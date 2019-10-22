WP: Трамп добивался от Зеленского публичных заявлений о расследовании против Байдена

ТАСС, 22 октября. Президент США Дональд Трамп в обмен на предоставление Украине военной помощи требовал от ее лидера Владимира Зеленского публичных заверений в том, что Киев проведет расследование в отношении сына бывшего вице-президента Соединенных Штатов Хантера Байдена. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора.

Дипломат во вторник прибыл в Конгресс США для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа. Как следует из заявлений Тейлора, которыми располагает газета, ранее он говорил по телефону с послом США при ЕС Гордоном Сондландом. Тот сообщил ему, что Трамп хотел от Зеленского "публичного заявления, что Украина расследует дело компании Burisma и предполагаемое вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году", отмечает издание. Хантер Байден в 2014 году вошел в правление нефтегазовой Burisma, ведущей бизнес на Украине.

Тейлор отметил, что все в отношениях двух стран, включая помощь в сфере безопасности, зависело на тот момент от согласия украинской стороны выступить с подобными публичными заявлениями. Дипломат охарактеризовал попытку такого давления на Киев как странную.

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Как утверждают его политические оппоненты, президент США пытался убедить украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму той беседы. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в настоящий момент остается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.