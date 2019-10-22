Reuters: Франция не исключает предоставления Британии технической отсрочки для Brexit

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Франция склонна предоставить Великобритании техническую отсрочку для осуществления Brexit, но не более чем на несколько дней. Об этом агентству Reuters сообщил во вторник французский дипломатический источник.

По его словам, Париж "в конце недели рассмотрит вопрос о целесообразности предоставления Лондону чисто технической отсрочки на несколько дней для завершения парламентской процедуры по Brexit", - сказал он. "Но мы не можем согласиться с попытками затягивать время или вновь начать обсуждать соглашение" о выходе из Евросоюза, добавил источник во французском дипломатическом ведомстве.

Ранее во вторник британский парламент во втором чтении принял законопроект с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода". Таким образом, сделка о Brexit, достигнутая на саммите ЕС 17 октября, по сути была одобрена британскими парламентариями.

Тем не менее уже через несколько минут кабмин Великобритании потерпел крайне болезненное поражение по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit Палатой общин. Правительство отводило всего три дня на то, чтобы парламентарии рассмотрели и в третьем чтении приняли закон, который будет регулировать предстоящий процесс Brexit. Рассматривать столь важный документ за такое непродолжительное время отказались 322 депутата, тогда как 308 были готовы работать в предложенном британским премьером Борисом Джонсоном графике.

Таким образом, к рассмотрению законопроекта депутаты смогут приступить не ранее 28 октября, когда до установленной крайней даты Brexit останется всего три дня. Это означает, что шансов быть принятым в срок у этого законопроекта фактически нет.