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Беспорядки в Чили

В Чили проходят многотысячные акции протеста

Протесты были организованы в городах Сантьяго и Консепсьон

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 октября. /ТАСС/. Тысячи чилийцев вышли во вторник на акции протеста в столице и других городах страны, чтобы выразить несогласие с политикой правительства и присутствием военных на улицах. Об этом сообщила радиостанция Bio-Bio.

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В Сантьяго манифестации проходят сразу в нескольких частях города. Больше всего протестующих собралось на площади Бакедано, расположенной в центральной части столицы. Акция протеста также проводится на площади Ньюньоа на востоке Сантьяго. По данным радиостанции, манифестации в целом проходят мирно. Протестный марш был организован и в городе Консепсьон, расположенном на юге Чили. Как сообщает радиостанция, манифестация сопровождалась столкновениями между полицией и участниками акции.

Чилийцы протестуют против социального неравенства в стране и хотят изменения социальной и экономической политики. Кроме того, собравшиеся требуют прекратить действие режима чрезвычайного положения и отозвать военных, которые были привлечены к обеспечению порядка в городах.

Власти Чили четвертые сутки подряд вводят комендантский час в столице и других городах. "Управление национальной обороны Столичного региона сообщает гражданам, что с 20:00 (по местному времени, 02:00 мск - здесь и далее прим. ТАСС) 22 октября до 05:00 (11:00 мск) 23 октября будет действовать комендантский час", - указывается в сообщении, размещенном во вторник на странице вооруженных сил республики в Twitter. Передвижение по городу ночью будет также ограничено в Ла-Серене, Кокимбо, Вальпараисо, Антофагасте, Консепсьоне, Вальдивии и ряде других городов.

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ЧилиБеспорядки в Чили
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