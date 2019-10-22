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В Госдепе заявили, что США не видят признаков разработки Турцией ядерного оружия

При этом в ведомстве отказались уточнить, обсуждается ли в ходе межведомственных дискуссий администрации США вариант вывода из Турции американского тактического ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не усматривают признаков разработки Турцией ядерного оружия. Об этом сообщил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер. Он принял участие в слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению ситуации вокруг военной операции Турции в Сирии "Источник мира".

Законодатели попросили сотрудника американского внешнеполитического ведомства пояснить, были ли между Вашингтоном и Анкарой контакты на высшем уровне в связи с недавними заявлениями президента Турции Тайипа Эрдогана о фактическом стремлении получить ядерное оружие. "Мне о таких переговорах на высшем уровне не известно. Однако я бы подчеркнул, что мы также не видели [в Турции] деятельности, соответствующей этим устремлениям", - ответил Палмер, курирующий отношения с Анкарой. "Это политическая позиция", - сказал американский дипломат про упомянутые высказывания Эрдогана.

"Мы, конечно, видели заявление президента Эрдогана по ядерному оружию. Я бы подчеркнул, что Турция является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, что между ней и МАГАТЭ действует соглашение о всеобъемлющих гарантиях. Она принимает обязательство никогда не обзаводиться ядерным оружием, а также применять соглашение о гарантиях с МАГАТЭ ко всем аспектам мирной деятельности в ядерной сфере", - подчеркнул Палмер.

На вопрос о том, затрагивал ли эту тему на недавней встрече с Эрдоганом в ходе визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс, заместитель помощника госсекретаря ответил отрицательно. "У меня информации такого рода нет", - заявил Палмер.

Он отказался уточнить, обсуждается ли в ходе межведомственных дискуссий администрации США вариант вывода из Турции американского тактического ядерного оружия. "Я сейчас не могу говорить о ядерной доктрине. Этот вопрос, видимо, лучше всего задавать Министерству обороны США", - отметил дипломат.

На турецкой военно-воздушной базе Инджирлик находится порядка 50 единиц тактического ядерного оружия США. Ранее в американской печати были публикации о том, что правительство США рассматривало возможность вывоза этого оружия после начала Турцией 9 октября военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

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