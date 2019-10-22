Палата представителей США приняла резолюцию, призывающую Россию освободить Пола Уилана

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник приняла не имеющую обязательной силы резолюцию, призывающую российские власти либо предоставить доказательства противоправных действий со стороны Пола Уилана, либо освободить его.

"Палата представителей призывает правительство РФ предоставить заслуживающие доверия доказательства обвинений в отношении Пола Уилана или немедленно освободить его из-под стражи", - говорится в тексте документа. Также законодатели просят предоставить "неограниченный консульский доступ" к Уилану, пока он находится в заключении, и обеспечить надлежащее судебное разбирательство.

Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.