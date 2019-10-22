В США заявили, что не обращались к каким-либо странам о размещении ракет средней дальности

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. США не принимали решений о развертывании ракет средней дальности и не обращались к каким-либо странам по этому поводу. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер.

"Решения о развертывании таких систем не принимались. Любые решения будут приниматься в тесных консультациях как с нашими союзниками и партнерами, так и с нашим военным командованием, - сказал Карвер, комментируя сообщения СМИ о консультациях Вашингтона и Токио о размещении соответствующих вооружений. - США не обращались к каким-либо странам с просьбой о развертывании [данных] систем".

Ранее японская газета Asahi Shimbun сообщила, что США начали консультации с Японией по развертыванию новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Издание утверждало, что 18 октября представитель США высокого ранга прибыл в Японию для встреч в оборонном ведомстве, МИД и национальном Совете безопасности, и данная тема была в повестке дня.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии. 18 августа США провели испытания новой модификации крылатой ракеты.