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Военная операция Турции на севере Сирии

Трамп считает хорошей новостью развитие ситуации в Сирии

Ранее Анкара и Москва достигли соглашения о предоставлении курдским "Силам народной самообороны" 150 часов для вывода бойцов за пределы 30-километровой зоны на границе с Турцией

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал хорошей новостью то, как развивается ситуация в отношении Сирии и Турции. Соответствующее сообщение он разместил во вторник на своей странице в Twitter.

"Судя по всему, хорошие новости приходят по Турции, Сирии и Ближнему Востоку. В дальнейшем будут новые сообщения", - написал он, не уточнив, какие именно события он имеет в виду.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. Отведенный срок в рамках договоренностей США и Турции истек во вторник в 22:00 мск.

Во вторник Анкара и Москва достигли соглашения о предоставлении с 12:00 (время совпадает с московским) 23 октября курдским "Силам народной самообороны" 150 часов для вывода бойцов за пределы 30-километровой зоны на границе с Турцией. При этом содействовать отходу курдских сил будут российская военная полиция и сирийские пограничники, которые войдут на территории, прилегающие к зоне турецкой операции вдоль границы.

Теги
СШАСирияТурцияРоссияТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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Военная операция Турции на севере Сирии
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