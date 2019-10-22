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Вице-председатель избиркома Боливии подал в отставку после выборов президента

Причиной отставки стало решение палаты Высшего избирательного суда приостановить публикацию результатов предварительного быстрого подсчета голосов, что, по мнению Антонио Костаса, "дискредитировало весь избирательный процесс"

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 октября. /ТАСС/. Вице-председатель Высшего избирательного суда (ВИС) Боливии Антонио Костас во вторник подал в отставку на фоне критики прозрачности процесса подсчета голосов, которые были отданы на прошедших в воскресенье выборах президента. Его письмо с уведомлением об отставке было опубликовано на сайте радиостанции "Эрболь".

В нем говорится, что причиной отставки стало "неуместное решение палаты ВИС приостановить публикацию результатов предварительного быстрого подсчета голосов". По мнению Костаса, это решение "дискредитировало весь избирательный процесс".

Голосование на президентских и парламентских выборах прошло в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были опубликованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их оглашения бывший глава государства и кандидат в президенты Карлос Меса заявил, что итоги прошедшего голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Действующий лидер страны Эво Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.

Во вторник вечером Высший избирательный суд опубликовал новые данные предварительного быстрого подсчета голосов, согласно которым Моралес набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. Меса заявил, что не признает возможную победу нынешнего главы государства.

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Боливия
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