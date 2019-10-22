Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Япония уведомила США о планах направить корабли в Ормузский пролив

При этом Токио не планирует присоединяться к коалиции Вашингтона, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе состоявшихся во вторник телефонных переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео уведомил своего американского коллегу о намерениях японской стороны направить корабли Сил самообороны Японии в Ормузский пролив. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Глава японского внешнеполитического ведомства также уведомил госсекретаря США о том, что Япония не планирует присоединяться к коалиции США, которую Вашингтон создает с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива, а корабли Сил самообороны будут направлены в рамках индивидуальной миссии японской стороны.

18 октября генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объявил, что премьер-министр страны Синдзо Абэ дал распоряжение всесторонне рассмотреть вопрос отправки японского военного контингента в Ормузский пролив. По данным японских СМИ, окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца этого года.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был арестован "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт для проверки. Госдепартамент объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Теги
ЯпонияСШАПомпео, Майкл (Майк)Мотэги, Тосимицу
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Reuters: США объявили о завершении вывода курдских формирований из зоны на севере Сирии
Турция не считает нужным на данном этапе начинать еще одну операцию, сообщило агентство
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС