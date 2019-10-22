СМИ: военные из США, Британии и Франции вылетели самолетом из сирийской Рухейбы в Ирак

ТАСС, 23 октября. Не менее 40 военнослужащих из США, Британии и Франции вылетели во вторник на военно-транспортном самолете из Сирии в Ирак. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, солдаты и офицеры, воевавшие в составе западной коалиции, вылетели с авиабазы в Рухейбе, расположенной возле пограничного поселка Эль-Маликия в провинции Хасеке. Ранее на вертолете в Ирак направились примерно 30 американских и французских военных из соседнего района Хирбет-Аднан.

Десятки единиц американской бронетехники были выведены во вторник из окрестностей города Камышлы (680 км от Дамаска) и выехали колонной в сторону границы с Ираком.

Министр обороны США Марк Эспер объявил 13 октября, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии. 16 октября силы возглавляемой США западной коалиции полностью ликвидировали военную базу, находившуюся в городе Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо, ранее они покинули свой лагерь в Манбидже. Силы коалиции оставили также города Ракку и Табку на Евфрате, куда следом вошли сирийские войска.