ОАГ согласилась принять участие в подсчете голосов на выборах президента Боливии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 октября. /ТАСС/. Организация американских государств (ОАГ) согласилась на приглашение боливийских властей принять участие в подсчете голосов на прошедших в воскресенье выборах президента страны при условии признания результатов этой проверки всеми участниками избирательного процесса. Об этом говорится в письме генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро министру иностранных дел Боливии Диего Пари.

"Я согласен принять приглашение проверить прозрачность и легитимность избирательного процесса", - говорится в документе, размещенном на странице политика в Twitter. Альмагро уточнил, что от имени организации в этой работе будет участвовать присутствующая в стране делегация наблюдателей от ОАГ, которые проведут комплексную проверку избирательного процесса, начиная со статистических данных и результатов подсчетов голосов, до организационно-процессуальных аспектов. "Для обеспечения максимальной серьезности и строгости предлагаемой работы следует понимать, что выводы [наблюдателей ОАГ] должны быть обязательными для сторон в процессе", - резюмировал генсек ОАГ.

Голосование на президентских и парламентских выборах прошло в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были опубликованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их оглашения бывший глава государства и кандидат в президенты Карлос Меса заявил, что итоги прошедшего голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Действующий лидер страны Эво Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре. Власти Аргентины, Бразилии и США, а также Организация американских государств выразили обеспокоенность имевшей место приостановкой публикации обновленных данных подсчета голосов.

Во вторник вечером Высший избирательный суд опубликовал новые данные предварительного быстрого подсчета голосов, согласно которым Моралес набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. Меса заявил, что не признает возможную победу нынешнего главы государства.