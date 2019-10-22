Президент Боливии пока не набирает достаточно голосов для победы в первом туре

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 октября. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого числа голосов для победы в первом туре выборов. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал во вторник Высший избирательный суд республики после проверки 94,81% бюллетеней.

Согласно этим данным, за Моралеса проголосовали 46,23% избирателей. Его основного соперника - экс-президента Карлоса Месу - поддержали 37,29%.

Согласно действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.