Reuters: США объявили о завершении вывода курдских формирований из зоны на севере Сирии

ТАСС, 23 октября. США объявили, что вывод курдских формирований из зоны безопасности, создаваемой Анкарой на севере Сирии, завершен.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны Турции.

По данным агентства, в министерстве также заявили, что Турция не считает нужным на данном этапе начинать еще одну операцию.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, комментируя договоренность РФ и Турции по Сирии, сказал: "Есть ли у нее [России] эффективные методы добиться ухода [бойцов курдских формирований] СНС ["Силы народной самообороны"] из этих районов, я не знаю. Мы сделали так, что СНС ушли ".