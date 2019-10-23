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Военная операция Турции на севере Сирии

Reuters: США объявили о завершении вывода курдских формирований из зоны на севере Сирии

Турция не считает нужным на данном этапе начинать еще одну операцию, сообщило агентство

ТАСС, 23 октября.  США объявили, что вывод курдских формирований из зоны безопасности, создаваемой Анкарой на севере Сирии, завершен.

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Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны Турции.

По данным агентства, в министерстве также заявили, что Турция не считает нужным на данном этапе начинать еще одну операцию.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, комментируя договоренность РФ и Турции по Сирии, сказал: "Есть ли у нее [России] эффективные методы добиться ухода [бойцов курдских формирований] СНС ["Силы народной самообороны"] из этих районов, я не знаю. Мы сделали так, что СНС ушли ".

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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