Трамп поздравил Трюдо с победой на выборах

ОТТАВА, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого получил поздравления от американского лидера с победой Либеральной партии на парламентских выборах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба канадского премьера.

Партия Трюдо выиграла выборы в Канаде, но не получила большинство в парламенте

"Премьер-министр Джастин Трюдо поговорил сегодня [22 октября] с президентом США Дональдом Трампом, который позвонил, чтобы поздравить премьер-министра с его переизбранием", - говорится в заявлении. Также лидеры обсудили торговые отношения Канады и США и текущую ситуацию в Сирии.

Либеральная партия в понедельник одержала победу на парламентских выборах в Канаде, но не получила большинство в нижней палате законодательного органа страны - Палате общин. Для формирования правительства большинства либералам необходимо было получить 170 мандатов, они смогли набрать 157.

Трюдо как лидер партии сохранил пост премьер-министра Канады.