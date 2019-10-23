FT: Пекин планирует заменить главу Гонконга

ТАСС, 23 октября. Китайское правительство готовит план по замене Кэрри Лам на посту главы администрации Гонконга. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, если решение будет одобрено председателем КНР Си Цзиньпином, временный глава администрации будет назначен к марту, когда состоится ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, и будет занимать пост до истечения срока полномочий Лам в 2022 году. Это, однако, не гарантирует, что новый кандидат затем заступит в должность на пятилетний срок. Как сообщают источники газеты, одними из главных претендентов на роль временно исполняющего обязанности главы администрации являются бывший глава ЦБ Гонконга Норман Чан и бывший главный министр гонконгского правительства Генри Тан.

Financial Times отмечает, что власти Китая хотят дождаться стабилизации ситуации в Гонконге, прежде чем будет принято окончательное решение о замене главы администрации. Официальных комментариев представителей Кэрри Лам и канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао пока не поступало.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма. Волнения нанесли серьезный удар по туризму, торговле, транспортному сектору и местной экономике в целом: в третьем квартала она вступила в стадию технической рецессии.

В сентябре Кэрри Лам опровергла сообщения о том, что она якобы пыталась подать прошение об отставке в связи с охватившими город массовыми протестами и готова оставить свой пост, если Пекин предоставит ей такую возможность. Комментарий последовал после произошедшей утечки в СМИ ее неофициальных высказываний о том, что она предпочла бы уйти со своего поста, если бы у нее был такой выбор.