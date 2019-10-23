Помпео встретится 23 октября с главой украинских раскольников Епифанием

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео встретится в среду в американской столице с главой так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко). Об этом сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"9:30 (16:30 мск - прим. ТАСС). Госсекретарь Помпео встречается с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием в Госдепартаменте", - отмечается в распространенном документе.

В американском дипведомстве подчеркнули, что беседа пройдет в закрытом для прессы режиме. Госдепартамент редко публикует сообщения для СМИ по итогам такого рода встреч. Во вторник была запланирована встреча Помпео с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 2 октября, что США оказывают давление на православные церкви на Ближнем Востоке и в Северной Африке, требуя от них признать новую церковную структуру - так называемую ПЦУ.

Раскольники на Украине

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле 2018 года бывший в то время президентом Украины Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию.

15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.