Президент Чили объявил о ряде мер социальной поддержки на фоне протестов

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Чили направит на рассмотрение Конгресса (парламента) ряд мер социальной поддержки для урегулирования ситуации с протестами и беспорядками, продолжающимися в республики с прошлой недели. Об этом заявил во вторник президент Чили Себастьян Пиньера.

"Мы передадим для рассмотрения Конгрессу эту социальную повестку в соответствии с законом и начнем ее реализацию, когда правительство получит эту возможность", - сказал он в ходе обращения, которое транслировалось в Twitter.

По словам президента, в пакет мер входит повышение пенсий, снижение тарифов на электричество, частичное покрытие расходов на лечение, снижение цен на лекарства и установления минимального гарантированного дохода для трудящихся.

Кроме того, правительство Чили планирует отправить в парламент законопроект о повышении налога для лиц с высокими доходами. По словам Пиньеры, эта мера позволит "увеличить налоговые поступления в бюджет и профинансировать социальную программу".

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В связи со сложившейся ситуацией Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 15 человек.