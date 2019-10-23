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Сын президента Бразилии отказался от должности посла в Вашингтоне

Эдуарду Болсонару отметил, что в самой республике его ждет "не менее, а может быть, и более важная роль"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 октября. /ТАСС/. Сын президента Бразилии Жаира Болсонару депутат Эдуарду Болсонару сообщил об отказе от выдвижения своей кандидатуры на должность посла в Вашингтоне. Соответствующее заявление молодой политик сделал во вторник в ходе пленарного заседания Палаты депутатов, передает телеканал Globo.

"Я долго думал над этим, мы советовались со многими. Необходимо в том числе помнить о моих избирателях. Признаюсь, не многие из них поддержали эту идею", - пояснил свое решение парламентарий, отметив, что в Бразилии его ждет "не менее, а может быть, и более важная роль".

В понедельник Эдуарду Болсонару был утвержден в качестве главы фракции Социал-либеральной партии в нижней палате парламента страны. Это произошло на фоне обострившихся в последние дни разногласий бразильского лидера, выдвигавшегося на высший государственный пост под знаменами этого политического движения, с партийным руководством. В результате фракция раскололась на сторонников президента и тех, кто теперь находится во внутрипартийной оппозиции к нему.

Эдуарду Болсонару, третий сын бразильского лидера, в настоящее время занимает пост главы комитета по международным делам и национальной обороне Палаты депутатов Национального конгресса (двухпалатного парламента - прим. ТАСС) Бразилии, куда он был избран по итогам осенних выборов 2018 года. В июле глава государства заявил, что намерен назначить 35-летнего политика послом в США. Эту инициативу приветствовал глава Белого дома Дональд Трамп, который заявил, что не считает ее кумовством. Прежний глава бразильской дипломатической миссии в Вашингтоне Сержиу Амарал, работавший в этом качестве с 2016 года, покинул пост в апреле 2019 года.

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