Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Пенс: продолжение Анкарой операции в Сирии повлечет масштабные санкции со стороны США

Вице-президент США отметил, что в Вашингтоне приветствуют приостановку боевых действий и надеются на полное прекращение огня

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. США готовы будут ввести санкции в отношении Турции, если ее власти примут решение о продолжении военной операции в Сирии. С таким заявлением выступил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox News, которое было показано во вторник вечером.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Мы приветствуем приостановку боевых действий и надеемся на полное прекращение огня. Но президент четко дал понять, что в ближайшие дни введет против Турции еще больше масштабных санкций. Это означает, что мы верим в лучшее и надеемся, что уже буквально к концу завтрашнего дня будет установлен режим прекращения огня", - указал вице-президент.

14 октября президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии. Этим документом он поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Речь идет о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в Северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в арабской стране.

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Сеул и Вашингтон обсуждают проблему финансирования американских войск в Южной Корее
Содержание американского военного контингента обходится примерно в $5 млрд в год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС