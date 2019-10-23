Пенс: продолжение Анкарой операции в Сирии повлечет масштабные санкции со стороны США

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. США готовы будут ввести санкции в отношении Турции, если ее власти примут решение о продолжении военной операции в Сирии. С таким заявлением выступил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox News , которое было показано во вторник вечером.

"Мы приветствуем приостановку боевых действий и надеемся на полное прекращение огня. Но президент четко дал понять, что в ближайшие дни введет против Турции еще больше масштабных санкций. Это означает, что мы верим в лучшее и надеемся, что уже буквально к концу завтрашнего дня будет установлен режим прекращения огня", - указал вице-президент.

14 октября президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии. Этим документом он поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Речь идет о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в Северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в арабской стране.