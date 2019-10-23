Конституционная палата рассмотрит законность лишения Атамбаева статуса экс-президента

БИШКЕК, 23 октября. /ТАСС/. Конституционная палата (КП) Киргизии в ходе начавшегося в среду заседания рассмотрит вопрос о законности лишения парламентом бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. Об этом ТАСС сообщили в аппарате КП.

"Заседание по данному вопросу началось, вопрос рассматривается", - заявил представитель ведомства.

Летом нынешнего года представители Социал-демократической партии Киргизстана (СДПК) обратились в КП с заявлением о признании незаконными действий национального парламента, который 27 июня 2019 года проголосовал за лишение Атамбаева статуса экс-президента и, соответственно, неприкосновенности. По мнению членов СДПК, парламент не имел на это полномочий и тем самым нарушил конституцию.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.

Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 октября, и Атамбаев был доставлен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш и в Иссык-Кульской области.