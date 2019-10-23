Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сеул и Вашингтон обсуждают проблему финансирования американских войск в Южной Корее

Содержание американского военного контингента обходится примерно в $5 млрд в год

СЕУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Второй раунд южнокорейско-американских переговоров по распределению расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове открылся в среду на Гавайях. Об этом сообщает телеканал KBS.

По его данным, южнокорейскую делегацию возглавил бывший заместитель председателя финансового комитета Чон Ын Бо, а американскую - Джеймс Дехарт из Госдепартамента.

В ходе состоявшегося в сентябре в Сеуле первого раунда переговоров стороны лишь обменялись мнениями по данному вопросу. США тогда заявили о необходимости значительного увеличения расходов Сеула, поскольку содержание американского военного контингента в Республике Корея обходится примерно в $5 млрд в год. Представители Южной Кореи призвали США трезво и рационально подходить к распределению оборонных расходов.

В 2019 году расходы страны на содержание военного контингента США были повышены на 8,2% до 1,04 трлн вон ($915 млн). Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. военных США в Южной Корее истек 31 декабря прошлого года. В соответствии с ним ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон ($860 млн). Новое соглашение было заключено сроком на один год.

Теги
СШАРеспублика Корея
Реклама на ТАСС
Арест экс-президента Киргизии Атамбаева
Конституционная палата рассмотрит законность лишения Атамбаева статуса экс-президента
Заседание по данному вопросу уже началось
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС