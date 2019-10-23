Японский депутат раскритиковал слова губернатора Токио о марафоне Игр-2020 на Курилах

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Депутат японского парламента Мунэо Судзуки, который активно занимается вопросами диалога с Россией и считается неофициальным советником премьер-министра Абэ по вопросам японско-российских отношений, считает неуместными высказывания губернатора Токио Юрико Коикэ, в шутку предложившей провести марафон и соревнования по спортивной ходьбе во время Олимпийских игр 2020 года на южных Курильских островах. Об этом в среду Судзуки заявил японским журналистам.

"Принимая во внимание бывших жителей [островов], эти слова заслуживают сожаления и не являются уместными", - цитирует его агентство Kyodo.

Губернатор Токио 17 октября, комментируя ситуацию вокруг переноса марафона и соревнований по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года из столицы в северный город Саппоро, в шутку предложила провести их на "северных территориях", как в Японии называют южные Курильские острова.

"Ну если говорить о прохладном месте, то как насчет проведения [спортивных мероприятий] на северных территориях?" - отметила Коикэ, выступая на заседании токийского профсоюзного объединения.

МИД РФ также подверг критике высказывания токийского губернатора. "К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, губернатора Токио - уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся", - подчеркивается в тексте сообщения, размещенном 18 октября на страницах министерства в соцсетях. В российском дипломатическом ведомстве также подчеркнули, что "спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных "шуток".

Согласно осуществленным замерам, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада, но тогда соревнования пришлись на начало октября. Наибольшие опасения вызывают марафон и спортивная ходьба на длинные дистанции, представляющие настоящее испытание для спортсменов и зрителей. ХХХII летние Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию соревнований предполагается потратить около 2 трлн иен ($17,8 млрд).