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Дело Ассанжа и WikiLeaks

El Pais: в Испании хотят допросить Ассанжа по делу о слежке за ним в Лондоне

Издание сообщает, что владелец испанского ЧОП Undercover Global S. L. Давид Моралес якобы отдал приказ своим сотрудникам шпионить за основателем WikiLeaks для США

МАДРИД, 23 октября. /ТАСС/. Испанский судья хочет допросить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу о возможной слежке за ним в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

По ее информации, в Национальной судебной коллегии Испании ведется расследование в отношении владельца частного испанского охранного предприятия Undercover Global S. L. Давида Моралеса. Данная компания отвечала за защиту посольства Эквадора во время нахождения там Ассанжа. По версии издания, в отношении Моралеса заведено расследование, поскольку он якобы отдал приказ своим сотрудникам шпионить за основателем WikiLeaks для США.

В конце сентября испанский судья Хосе Де ла Мата направил запрос британским властям, чтобы допросить Ассанжа в качестве свидетеля по данному делу с помощью видеоконференции. Как пишет El Pais, британские судебные власти в предварительном порядке отклонили просьбу Испании и попросили разъяснить запрос подробнее.

Они утверждают, что в Великобритании "такого рода беседы ведутся только полицией" и что видеоконференция недоступна для таких допросов. По версии газеты, британская позиция интерпретируется в Испании как "демонстрация сопротивления перед лицом последствий, которые это дело может иметь в процессе экстрадиции" Ассанжа в США.

Ранее газета передавала, что россияне и американцы, которые могли посещать Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, являлись приоритетной целью для слежки со стороны охранного предприятия. В частности, делались видео- и аудиозаписи во время многих визитов в посольство Эквадора. Сотрудники Undercover Global S. L. разбирали и фотографировали телефоны американских журналистов. По данным El Pais, все посетители Ассанжа были обязаны сдавать свои сумки, компьютеры и другие электронные устройства при входе в диппредставительство.

Теги
ИспанияВеликобританияДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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