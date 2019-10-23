Тегеран приветствует договоренности Путина и Эрдогана по Сирии

ТЕГЕРАН, 23 октября /ТАСС/. Тегеран приветствует соглашение по Сирии, заключенное во вторник на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Об этом в среду заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Соглашение между Россией и Турцией о прекращении огня на севере Сирии является позитивным шагом на пути возвращения стабильности и спокойствия в регион", - цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что "Иран приветствует любые действия, которые способствуют сохранению территориальной целостности и укреплению национального суверенитета Сирии".

Представитель МИД выразил надежду, что "достижение этих договоренностей будет способствовать снятию обеспокоенности Турции по поводу ее безопасности". "Иран видит в Аданском соглашении подходящую основу для решения проблемы между Турцией и Сирией, и в этой связи готов оказать любую помощь для налаживания диалога между Анкарой и Дамаском", - отметил он.

22 октября президенты России и Турции на встрече в Сочи подписали меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Москва и Анкара в меморандуме также подтвердили важное значение Аданского соглашения 1998 года, согласно которому Турция получила право осуществлять небольшие трансграничные операции против террористов в приграничной зоне Сирии.