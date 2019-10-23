МИД Китая назвал информацию о готовящейся отставке главы Гонконга опрометчивыми слухами

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Центральные власти в Пекине не планируют смещать с поста главу администрации Гонконга Кэрри Лам и будут ей содействовать в восстановлении порядка на территории данного специального административного района. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Это опрометчивые политические слухи. Центральное правительство будет оказывать твердую поддержку Кэрри Лам и гонконгской администрации, содействовать тому, чтобы власти этого специального административного района путем законных мер как можно скорее восстановили порядок", - отметила она на регулярном брифинге.

Как сообщила ранее газета Financial Times, китайское правительство готовит план по замене Кэрри Лам на посту главы администрации Гонконга. По данным издания, если решение будет одобрено председателем КНР Си Цзиньпином, с марта и до истечения срока полномочий в 2022 году ее пост якобы будет занимать другой человек.