Шлем Разрушителя, секрет кирасы: как сражались и чем воевали на исходе Средневековья

Полные комплекты боевых рыцарских доспехов, меч командора ордена Святого Георгия, позолоченная броня для рыцарского коня, гобелены, богато иллюстрированные молитвенники, контракты на поставки оружия представлены на уникальной выставке "Последний рыцарь: искусство, доспехи и амбиции императора Максимилиана I", которая продлится в нью-йоркском Метрополитен-музее до 5 января 2020 года. Высокие технологии Средневековья

Один из наиболее впечатляющих экспонатов выставки — полный рыцарский доспех из 18 предметов, созданный известным оружейником своего времени, мастером из Аугсбурга Лоренцем Хельшмидтом в 1480 году для 20-летнего будущего императора Максимилиана, носившего в тот период титул герцога Бургундского. "Это боевые доспехи, полностью пригодные для использования, — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС куратор отдела оружия и доспехов Метрополитен-музея Пьер Тераниэн. — Они выдерживали удар меча, боевого молота, копья. Все холодное оружие того времени могло, конечно, оставить следы на кирасе и других частях доспеха, но пробить не могло". Кирасами в Средние века называли нательное защитное снаряжение из грудной и спинной пластин. Посетители выставки смогут удостовериться в мастерстве средневековых оружейников. Совершенно уникальное решение было использовано ими при изготовлении брони, защищающей запястья: та позволяла рыцарю свободно действовать кистью руки и не стесняла движений. Продумана была и защита ступни: удлиненные стальные конусы на переднюю часть стопы рыцари надевали только в бою, а вообще-то, по словам Тераниэна, "представляли собой лишь дань моде того времени". В кирасе предусмотрели такую систему креплений, которая позволяла подгонять ее точно по фигуре, специальный крюк на правой стороне груди давал возможность рыцарю удерживать копье, а конструкция сделанных из отдельных кованых элементов рыцарских перчаток позволяла крепко держать меч.

Описание Портрет императора Максимилиана © Игорь Борисенко/ТАСС

Еще одна отличительная черта представленных доспехов — отсутствие герба. "В то время гербы на доспехи не наносили, — пояснил Пьер Тераниэн. — Отличительным знаком были разноцветные перья на шлеме, что считалось очень дорогим украшением, а также расшитые плащи. У Максимилиана был расшитый геральдическими фигурами плащ из шелка. Как ни парадоксально, но иногда цена таких украшений превосходила цену доспехов. Только в конце жизни он решил наносить гербы на свои доспехи". "Сам Максимилиан знал многое из того, что было известно лучшим оружейникам, — пояснил куратор. — Но нередко он считал, что только он владеет этой информацией. В одном из документов Максимилиан ссылался на то, что он использовал при создании доспехов тайное знание о том, как изготовлять сталь более прочной, чем другие оружейники. Он записывал свои знания с тем, чтобы это искусство не пропало. Высокие технологии того времени лучше всего доказывали мощь его державы".

Описание Доспех для детей императора © Игорь Борисенко/ТАСС

"Доспехи, которые изготовляли по его заказам, служили двоякой цели: в них он выглядел почти как полубог, демонстрировал свое богатство, утонченность и неустрашимость, — пояснил Пьер Тераниэн. — Он выступал в этом облике как в битвах, так и при посещении принадлежавших ему городов. Можно сказать, что он пытался выглядеть как легендарный король Артур. Кроме того, он использовал эти доспехи как средство для дипломатического влияния, дарил их главам государств, например английскому королю Генриху VIII, причем тот в ответ мог присылать Максимилиану скакунов, гобелены, но подобных доспехов он прислать не мог. Между тем сам Максимилиан, который считал изготовляемые по его заказу доспехи наглядной демонстрацией своего собственного величия, посылал их государям в Испанию, Шотландию, Италию, Венгрию и Богемию, одаривал ими и менее знатных людей, даже своих привратников облачал в броню. В то время такие доспехи нельзя было купить, у него был практически монопольный доступ к лучшим оружейникам того времени". Секретное оружие

"Примером высоких технологий того времени может служить устройство, закреплявшееся на передней части кирасы для защиты от ударов копьем во время турниров, — пояснил Пьер Тераниэн. — Это своеобразное секретное оружие того века. На это устройство — стальную раму со сложным пружинным механизмом — крепился щит, и при ударе копья механизм срабатывал и щит отбрасывало в сторону. Это было сделано для зрелищности схваток на копьях". Особенностью этих устройств выступало то, что их можно было регулировать под силу и точность удара. "Можно было сделать спусковой механизм очень чувствительным, — пояснил он, — а можно было установить его таким образом, что он срабатывал только при безупречном по турнирным правилам ударе копьем". Такие устройства, пояснил Тераниэн, существовали только во время Максимилиана I, а затем их производство прекратилось, возможно, из-за того, что изменились правила проведения рыцарских турниров. "Фактически это были произведения искусства, — добавил он, — ведь в их изготовлении участвовали часовых дел мастера и мастера-граверы, наносившие на них геральдические элементы". Шлем Разрушителя На одной из витрин привлекает внимание массивный шлем с узкой прорезью для глаз и с сильно вытянутой нижней частью, жестко закрепленный на стальной кирасе с бронзовыми креплениями для щита. "Это шлем итальянского рыцаря, знаменитого турнирного бойца Гаспаро Сан-Северино д'Арагона по прозвищу Разрушитель, — пояснил Тераниэн. — Этот рыцарь был столь знаменит, что Максимилиан пригласил его к своему двору, поскольку сам хотел сразиться с ним на турнирном поле. Однако поединок так и не состоялся, поскольку Максимилиан получил незадолго до назначенного для боя срока рану. Однако против Разрушителя на поле вышел воин, лично обучавший Максимилиана искусству боя, но, к несчастью, он погиб в поединке. Разрушитель покинул двор Максимилиана и вернулся в Милан, но оставил на память свой доспех, в котором нанес поражение лучшему воину Максимилиана". В оружейной Максимилиана, добавил Тераниэн, хранились и доспехи побежденных им на турнире рыцарей. "Турнирный доспех весил примерно 30 кг, — пояснил он, — а рыцарские латы для боя — около 20–25 кг. Значительно больше весила броня для рыцарских коней". "Стоимость одного комплекта доспехов в тогдашних ценах равнялась годовому доходу владетельного сеньора, — отметил эксперт. — Это примерно соответствовало сумме, за которую можно было купить хороший дом в центре крупного европейского города. За доспехи для королевских и императорских детей платили суммы, за которые можно было приобрести несколько домов на центральных площадях крупных городов". Золотая броня для боевого скакуна

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У входа в зал, где развернута экспозиция, установлена скульптура мощного скакуна, защищенного сияющей броней. "Это защитная броня для рыцарских коней, и у Максимилиана таких комплектов было несколько, — отметил Пьер Тераниэн, демонстрируя впечатляющую золотую попону, украшенную чеканкой, изображающей корону английских королей и ветвь гранатового дерева — символ Максимилиана и его сыновей. — Известно, что к 1519 году именно этот комплект, подаренный императором Максимилианом, уже находился во владении английского короля Генриха VIII. Очевидно, что эта броня первоначально предназначалась для скакуна самого Максимилиана. Вполне вероятно, что саму броню он дарить бы не стал, а только вместе с боевым конем. Думаю, что когда Генрих VIII участвовал в боевых действиях вместе с Максимилианом против французов в 1513 году, в одной из битв они обменялись скакунами. Первоначально броня была покрыта слоем серебра и золота, но со временем это покрытие стало отставать. Не исключено, правда, что в какой-то период было решено просто снять с брони драгоценные металлы".

Согласно традициям того времени, каждый рыцарь имел трех скакунов, которых мог по необходимости менять на поле боя. Можно предположить, что у Максимилиана их тоже было по крайней мере три, добавил эксперт. Несколько раз он получал ранения в битвах и ему не раз угрожал плен. Меч командора Меч-полуторник командора рыцарского ордена Святого Георгия, которому покровительствовал император Максимилиан, по мнению Пьера Тераниэна, является одной из жемчужин нынешней экспозиции. "Это церемониальный меч, которым, однако, можно вести бой одной или двумя руками, — пояснил он. — Лезвие все еще острое, оно изготовлено из стали исключительно высокого качества, а рукоять — из драгоценных металлов. Он был создан в то время, когда европейские рыцари сражались с турками и отец Максимилиана учредил новый рыцарский орден. Этот меч командора служит воплощением той великой цели, для которой орден был создан".

Описание Меч командора ордена святого Георгия © Игорь Борисенко/ТАСС

"Для того чтобы стать членом этого ордена, рыцарь должен был принять монашеские обеты, отказаться от земных радостей, — пояснил он. — По уставу, половина членов ордена молилась, а половина — выходила на поле боя. Беда в том, что не слишком много было тех, кто стремился вступить в этот орден, поскольку образ жизни братьев-рыцарей был суров и многие сомневались в том, что силы ордена достаточны для того, чтобы сломить мощь турок". Меч за всю историю своего существования имел лишь трех владельцев — вплоть до ХIХ века он находился в цитадели ордена и лишь тогда был приобретен антикваром, впоследствии передавшим его в музей. Международный контракт для оружейника

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Доспехи для владетельных особ изготовлялись точно по фигуре, однако оружейники лично с них мерку не снимали. Как пояснил Пьер Тераниэн, вместе с заказом присылали одежду того, для кого предназначались доспехи. "В то время люди носили одежду фактически в обтяжку, и оружейник мог сделать все замеры по присланной одежде, — пояснил он. — Например, для короля Франциска I сначала доспехи изготовили вчерне, без украшений. Затем прислали на примерку, устранили недочеты и лишь потом к делу приступили граверы и золотых дел мастера". "Все детали изготовления рыцарского облачения фиксировались в контракте, — добавил он. — Например, за отправку лат на примерку мастер получал компенсацию расходов и на основании этих документов можно судить о том, сколько раз он примерял доспех. В контрактах, которые Максимилиан заключал со своими оружейниками, оговаривались условия работы: их освобождали от налогов, они имели право бесплатно пользоваться мастерской, их труд оплачивался, им предоставлялся беспроцентный заем, а также давалось четкое указание о том, что оружейник обязан сделать в год определенное количество доспехов и мог получать заказы только от Максимилиана".

Описание Контракты Максимилиана с оружейниками © Игорь Борисенко/ТАСС