НАТО призывает страны альянса расширить военную помощь Украине

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса расширить помощь Украине, включаю военную.

"Я всегда призываю союзников больше помогать, призываю направлять больше инструкторов, призываю больше поддерживать в рамках целевых фондов, - заявил он в среду на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны НАТО 24-25 октября. - Я думаю, что мы расширим помощь, мы сейчас уже в процессе расширения поддержки Украине. Мы согласовали пакет, включая военно-морской потенциал. Этот вопрос мы будем на совещании завтра и послезавтра обсуждать", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО поддерживает шаги по выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. "НАТО поддерживает все усилия по реализации минских соглашений. Мы видим, что наблюдается прогресс, видим обмен поенными. Есть новые инициативы, возможности, которые позволяют реализовать минские соглашения", - сказал он.