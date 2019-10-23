Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через четыре недели

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари сделал это заявление после переговоров с главой Пентагона Марком Эспером

ТАСС, 23 октября. Американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии в Ирак, покинут иракскую территорию в течение четырех недель. Об этом, как сообщил телеканал Al-Hadath, сообщил в среду в Багдаде министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари.

По его словам, "американские войска, выведенные из Сирии, покинут Ирак через четыре недели".

Аш-Шамари сделал это заявление после переговоров с министром обороны США Марком Эспером, который несколько часов назад прибыл в Багдад с необъявленным визитом. В Багдаде глава Пентагона планирует также встретиться с премьер-министром страны Аделем Абдель Махди.

Теги
СШАИракЭспер, Марк
Реклама на ТАСС
Шлем Разрушителя, секрет кирасы: как сражались и чем воевали на исходе Средневековья
В США продолжается экспозиция, посвященная боевому искусству рыцарства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС