Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через четыре недели

ТАСС, 23 октября. Американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии в Ирак, покинут иракскую территорию в течение четырех недель. Об этом, как сообщил телеканал Al-Hadath, сообщил в среду в Багдаде министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари.

По его словам, "американские войска, выведенные из Сирии, покинут Ирак через четыре недели".

Аш-Шамари сделал это заявление после переговоров с министром обороны США Марком Эспером, который несколько часов назад прибыл в Багдад с необъявленным визитом. В Багдаде глава Пентагона планирует также встретиться с премьер-министром страны Аделем Абдель Махди.