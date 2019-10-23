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Представитель Зеленского обвинил Порошенко в махинациях с импортом электроэнергии из РФ

Заявление Андрея Геруса появилось на фоне обвинений в адрес администрации Зеленского со стороны Порошенко в связи с возобновлением импорта электроэнергии из России

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус обвинил бывшего главу украинского государства Петра Порошенко в незаконном обогащении на импорте электроэнергии из России на сумму в $150 млн.

В публикации на своей странице в Facebook Герус не стал называть Порошенко по фамилии, но из контекста понятно, что речь идет именно о нем.

"Тогда [в конце 2014 года] Петром Инкогнито было принято решение закупать электроэнергию в России. Но не был бы Петр настоящим патриотом Петром, если бы и здесь не попытался украсть. Так появилась идея вставить в этот импорт кипрскую прокладку Perlisio, где бы оставалась основная маржа", - написал представитель Зеленского в правительстве.

При этом Герус, который в период описываемых событий был членом госкомиссии по регулированию энергетического рынка (Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), заявляет, что он и его коллеги по этому органу были против импорта электроэнергии из РФ.

"Именно в это время в Киев вернулся отставной менеджер Липецкой фабрики ("Рошен" - прим. ТАСС) Дмитрий Вовк, - напомнил Герус. - Его и назначили председателем НКРЭКУ 30 декабря 2014. На следующий день его первым решением было постановление об открытии импорта электроэнергии из России".

"Ну а потом Петр Инкогнито взял $150 млн кэшем (наличными - прим. ТАСС) и еще немного евробондами", - утверждает Герус. При этом представитель Зеленского в кабинете министров не уточняет от кого Порошенко получил указанную сумму.

Заявление Геруса появилось на фоне обвинений в адрес администрации Зеленского со стороны Порошенко в связи с возобновлением импорта электроэнергии из РФ. В середине сентября Рада приняла закон, позволяющий возобновить поставки электричества, а в середине октября возглавляемая Порошенко парламентская фракция "Европейская солидарность" потребовала отменить это решение.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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