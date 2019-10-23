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НАТО примет требования к своим странам по надежности телекоммуникационных сетей

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Министры обороны НАТО примут на встрече 24-25 октября требования к своим странам по надежности телекоммуникационных сетей и сетей 5G в мирное и военное время. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны.

"Мы намерены согласовать на встрече министров обороны требования, которые позволят нам иметь надежные и устойчивые телекоммуникационные системы, включая 5G, как в мирное время, так и в условиях кризиса или конфликта. Инфраструктура связи имеет ключевое значение для операций НАТО", - заявил он.

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