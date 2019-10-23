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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Ущерб от беспорядков в Каталонии превысил €7 млн

В частности, за день митинга в аэропорту Барселоны регион потерял €1,2 млн

МАДРИД, 23 октября. /ТАСС/. Министерство развития Испании считает, что беспорядки в ходе акций протеста в Каталонии нанесли экономический ущерб на сумму в €7,3 млн. Об этом сообщила в среду корпорация Radio y Television Espanola.

По ее информации, значительный урон был нанесен транспортному сектору региона. Как уточнили в ведомстве, за день митинга в аэропорту Барселоны, из-за которого были отменены десятки рейсов, регион потерял €1,2 млн. Почти €4 млн составляет упущенная выгода предприятий в дни протестов.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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