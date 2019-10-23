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Саммит Россия – Африка

Президент ЦАР попросил ООН снять оружейного эмбарго

Фостен-Арканж Туадера заявил, что группировки в обход эмбарго получают незаконное оружие, и поэтому легитимные власти не могут возвратить себе контроль над всей территорией страны

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера обратился к ООН с просьбой отменить введенное в 2013 году оружейное эмбарго. Такое заявление он сделал на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в рамках саммита Россия - Африка, который проходит в Сочи.

"Санкции, которые были наложены в 2013 году, когда не было законного правительства в ЦАР, сейчас направлены, получается, против легитимных властей, потому что группировки в обход эмбарго получают незаконное оружие, и поэтому мы не можем возвратить себе контроль над всей территорией страны, - сказал он. - Поэтому мы просим снять эмбарго, которое действует против легитимных властей".

В январе СБ ООН единогласно принял предложенную Францией резолюцию по продлению на год санкций и оружейного эмбарго в отношении ЦАР. Меры не распространяются на поставки оружия и техники Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР, Региональной целевой группе Африканского союза, миссии Европейского союза и французских сил, развернутых в ЦАР. Кроме того, допускаются поставки вооружений для сил безопасности страны при условии, что они санкционированы специальным комитетом Совбеза.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЦАРТуадера, Фостен-АрканжСаммит Россия – Африка
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