Президент Боливии обвинил оппозицию в попытке организовать госпереворот по итогам выборов

ТАСС, 24 октября. Представители боливийской оппозиции пытаются совершить государственный переворот после оглашения предварительных результатов президентских выборов в стране. Об этом в среду на пресс-конференции в Ла-Пасе заявил действующий глава государства Эво Моралес, который борется за переизбрание на новый срок.

"Я заявляю народу Боливии, что в настоящее время разворачивается государственный переворот, подготовленный правой [оппозицией] при международной поддержке", - отметил он, добавив, что власти "проявляют терпение, чтобы избежать насилия". Трансляция пресс-конференции велась на телеканале Telesur.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации оппозиционный кандидат Карлос Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.

Согласно данным Высшего избирательного суда республики, обнародованным после проверки 94,81% бюллетеней, за Моралеса проголосовали 46,23% избирателей. Его основного соперника Месу поддержали 37,29%. Согласно действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.