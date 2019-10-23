Эрдоган рассчитывает привлечь ООН к процессу восстановления севера Сирии

АНКАРА, 23 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает привлечь ООН к программе восстановления северных областей Сирии, где республика проводила операцию "Источник мира". Об этом он сказал в среду турецким журналистам.

"Мы хотим этого [чтобы по окончании операции началось восстановление], но кому ни предлагали, они начинают юлить. Пока что ни от кого мы не получили положительного ответа, так что остается одно - активизировать ООН", - цитирует Эрдогана телеканал NTV. При этом он отметил, что пока не уверен, будет ли результат от диалога с ООН.

"Сейчас мы с Россией, США, с которыми достигли договоренностей, с участниками коалиции хотим запросить ООН. Хотим расширить работу [по восстановлению Сирии] с помощью этой организации", - пояснил Эрдоган.

Комментируя инициативы европейских стран о переговорах по сирийским проблемам, Эрдоган напомнил, что в начале недели британский премьер Борис Джонсон предлагал ему встретиться в четырехсторонним формате с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "В качестве места они предложили Лондон, но я сказал, что это не пойдет, но можно встретиться в Стамбуле. Или же где-то ближе к границе [с Сирией], в Газиантепе или Шанлыурфе. Я сказал им определиться с датой", - сообщил Эрдоган. В ответ европейские лидеры предложили ему провести переговоры 3-4 декабря на саммите НАТО в Лондоне, на что турецкий лидер ответил, что встречу можно будет провести до или после саммита.

Относительно того, состоится ли запланированный на 13 ноября визит в США, Эрдоган отметил, что, "вроде как, пока что состоится".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира". Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.