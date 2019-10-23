Исследование: Украина признана самой бедной страной Европы в 2019 году

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Украина оказалась на последнем места в рейтинге стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы. Такие данные исследования в Европе в 2019 году приводит компания GfK (Growth from Knowledge).

"16 стран, рассмотренных в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 стран ниже среднего показателя по Европе. Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере €1 830", - говорится в материалах исследования.

В то же время европейцы, по данным компании, в среднем имеют €14 739 на человека, доступные для расходов и сбережений в 2019 году. Первое место в рейтинге занимает Лихтенштейн с покупательной способностью на душу населения в €67 550. "Это намного превышает значения других стран и более чем в 4,5 раза превышает средний показатель по Европе", - говорится в исследовании. Второе и третье место делят Швейцария (с €42 067 на человека) и Люксембург (€35 096 на человека). В числе стран с самой низкой покупательной способностью, помимо Украины, оказались Молдавия и Косово.

В компании уточнили, что покупательная способность является мерой располагаемого дохода после вычета налогов и благотворительных взносов, включая любые полученные государственные пособия. Уточняется также, что потребители используют свою общую покупательную способность для покрытия расходов, связанных с питанием, проживанием, услугами, энергоснабжением, пенсиями и планами страхования, а также других расходов, таких как отпуск, передвижение и потребительские покупки.