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Кризис на Украине

На Украине заявили, что Киев задолжал пенсионерам Донбасса более $1,5 млрд

Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были остановлены постановлением кабинета министров от 7 ноября 2014 года
Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова
© Александр Щербак/ТАСС

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Задолженность по выплатам пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд по текущему курсу). Об этом сообщила в среду уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"На 1 сентября 2019 года 259,6 тыс. временно перемещенных лиц (переселенцам на подконтрольную часть Украины) не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8,097 млрд гривен ($323,9 млн)", - отметила омбудсмен. По ее словам, это связано, в том числе, с отсутствием соответствующего порядка выплат, который до этого времени не утвержден правительством страны. Денисова отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тыс. гривен ($1,24 тыс.).

Кроме того, она привела частичные данные по долгам пенсионерам, проживающим на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. "Общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, которые находились на учете в органах [пенсионного] фонда на территориях, которые на сегодняшний день временно оккупированы, в период с июня 2016 года по апрель 2018 года составляет 33,6 млрд гривен ($1,244 млрд)", - проинформировала она. Денисова добавила, что соответствующие предложения по усовершенствованию законодательства страны были внесены омбудсменом на рассмотрение премьер-министра Алексея Гончарука.

Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были остановлены постановлением кабинета министров от 7 ноября 2014 года. В документе отмечалось, что выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти.

В октябре 2015 года первая палата Высшего административного суда вынесла решение о выплате пенсий, зарплат и соцпособий тем, кто проживает на неподконтрольных территориях (ДНР и ЛНР). В то же время министерство социальной политики Украины тогда заявило, что Киев не будет сотрудничать с ЛНР и ДНР по выплатам пенсий.

В июне 2016 года Киев еще больше ужесточил процедуру получения пенсий для жителей Донбасса. В частности, для оформления выплат, кроме обязательного пересечения через линию разграничения каждые два месяца, необходимо предоставить украинской стороне обширный список справок и документов, в том числе - справку переселенца. Ее можно получить только при оформлении новой прописки на территории Украины.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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