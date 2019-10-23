Госдеп: США не приняли решений о военном присутствии в Сирии и форме поддержки курдов

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не приняли пока окончательных решений о своем военном присутствии на северо-востоке Сирии и формах поддержки действующих там курдских формирований. Об этом сообщил в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Чем мы занимаемся сейчас, так это срочным определением того, как будет выглядеть наша будущая политика, направленная на прочный разгром [террористической группировки] "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), и мы рассматриваем варианты, касающиеся [присутствия] наших сил. Президент [Дональд Трамп] отдал приказ о выводе всех сил "на земле" на северо-востоке [Сирии] упорядоченным и обдуманным образом, на что потребуется какое-то время", - заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
"Мы также изучаем, каковы варианты военной и иной поддержки СДС (коалиции "Силы демократической Сирии" - прим. ТАСС), чтобы продолжать борьбу с ИГ и обеспечивать стабильность на северо-востоке [Сирии]. Опять-таки: никаких окончательных решений не принималось, сейчас это рассматривается", - отметил дипломат.
Санкции против Турции
Кроме того, США пока сохраняют санкции против Турции за операцию в Сирии и не исключают введение новых, если поведение Анкары не изменится. "Санкции пока остаются, - сказал Джеффри. - Можем ввести новые, если [поведение Турции] не изменится. Мы рассматриваем санкции как способ изменить поведение, если поведение меняется, тогда санкции снимаются".
Намерение противостоять усилиям России
Также Джеффри заявил, что Соединенные Штаты намерены противодействовать тем усилиям России, которые направлены на обеспечение победы законного правительства в Дамаске во главе с президентом Башаром Асадом в вооруженном конфликте в Сирии.
"Мои инструкции от госсекретаря [США Майкла] Помпео с самого первого дня - и я уверен, что он их получил от президента [Дональда] Трампа, - заключались в том, чтобы противодействовать усилиям России в сирийском конфликте, нацеленным на достижение военной победы для Асада и его иранских приспешников. Этим я и занимался каждый день. Переданные мне распоряжения по-прежнему заключаются в этом", - заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.
"Большая часть моей миссии состоит в том, чтобы сдерживать Россию [в Сирии]", - добавил Джеффри.
Ситуация на северо-востоке Сирии
США считают, что ситуация на северо-востоке Сирии спокойная, происходят лишь "мелкие перестрелки" между войсками Турции и курдами, заявил Джеффри. "Сейчас ситуация на северо-востоке спокойная. Есть мелкие перестрелки между Турцией и курдскими силами, - сказал он. - Ожидаем, что ситуация останется спокойной".
9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.
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