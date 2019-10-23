Госдеп: США не приняли решений о военном присутствии в Сирии и форме поддержки курдов

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не приняли пока окончательных решений о своем военном присутствии на северо-востоке Сирии и формах поддержки действующих там курдских формирований. Об этом сообщил в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Чем мы занимаемся сейчас, так это срочным определением того, как будет выглядеть наша будущая политика, направленная на прочный разгром [террористической группировки] "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), и мы рассматриваем варианты, касающиеся [присутствия] наших сил. Президент [Дональд Трамп] отдал приказ о выводе всех сил "на земле" на северо-востоке [Сирии] упорядоченным и обдуманным образом, на что потребуется какое-то время", - заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Мы также изучаем, каковы варианты военной и иной поддержки СДС (коалиции "Силы демократической Сирии" - прим. ТАСС), чтобы продолжать борьбу с ИГ и обеспечивать стабильность на северо-востоке [Сирии]. Опять-таки: никаких окончательных решений не принималось, сейчас это рассматривается", - отметил дипломат.

Санкции против Турции

Кроме того, США пока сохраняют санкции против Турции за операцию в Сирии и не исключают введение новых, если поведение Анкары не изменится. "Санкции пока остаются, - сказал Джеффри. - Можем ввести новые, если [поведение Турции] не изменится. Мы рассматриваем санкции как способ изменить поведение, если поведение меняется, тогда санкции снимаются".

Намерение противостоять усилиям России

Также Джеффри заявил, что Соединенные Штаты намерены противодействовать тем усилиям России, которые направлены на обеспечение победы законного правительства в Дамаске во главе с президентом Башаром Асадом в вооруженном конфликте в Сирии.