Генпрокуратура Украины уволила главу отдела расследований по делу "майдана"

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) уволила начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, который вел дело о расстрелах на "майдане" 2014 года. Об этом он сообщил украинскому изданию theБабель.

"Позвонили и сказали, что приказ о моем увольнении подписан", - сказал он, добавив, что с документом еще не ознакомился. Ранее Горбатюка не допустили к переаттестации, которая проводится в рамках реформирования ведомства.

Пресс-служба ГПУ 22 октября сообщила о создании в структуре ведомства департамента процессуального руководства, который будет передано дело о преступлениях на "майдане" в Киеве в 2013-14 годах.

Ранее были уволены нескольких следователей управления спецрасследований. Они подали заявления на согласие на переаттестацию в произвольной форме, поскольку не соглашались с новой формой. По данным СМИ, прокуроров для прохождения переаттестации обязывали подписать согласие на признание любой, даже анонимной жалобы без ее официального подтверждения.

Дело "майдана"

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

При этом в преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников спецподразделения "Беркут".