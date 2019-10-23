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WP: США пытались урезать выплаты Украине по программам помощи в борьбе с коррупцией

Издание отметило, что эти действия идут вразрез с заявлениями Дональда Трампа и представителей Белого дома о том, что США серьезно обеспокоены уровнем коррупции на Украине

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа многократно пыталась сократить выплаты, направляемые Украине и другим странам в рамках программ помощи в борьбе с коррупцией. Об этом, как сообщила в среду газета The Washington Post, свидетельствуют бюджетные документы Белого дома.

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По данным издания, при составлении проекта бюджета на 2019 год администрация президента просила урезать помощь Киеву с $30 млн до $13 млн по программе, направленной на стимулирование реформ судебной системы и антикоррупционных ведомств, однако запрос был отклонен Конгрессом. В бюджетной заявке на 2020 год Белый дом снова предлагает сократить сумму до $13 млн.

Аналогичные запросы администрация Трампа направляла и по другим программам помощи, в которых участвует Киев.

Как подчеркивает издание, эти действия идут вразрез с заявлениями Трампа и представителей Белого дома о том, что США серьезно обеспокоены уровнем коррупции на Украине.

"Мне нет дела до политики, я беспокоюсь о коррупции. А здесь все дело именно в коррупции", - цитирует газета комментарий, который Трамп ранее давал журналистам относительно скандала вокруг Украины.

Пересмотр помощи Украине

В конце августа газета Politico сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, президент хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Трамп 2 октября объявил, что военное финансирование Украины разблокировано по просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана и ряда других законодателей. При этом американский лидер охарактеризовал Украину времен президентства Петра Порошенко как страну с "колоссальной коррупцией".

В США в конце сентября разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Беседа в итоге стала поводом для начала процедуры импичмента.

Как утверждают политические оппоненты президента США, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Теги
УкраинаСШАТрамп, Дональд
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