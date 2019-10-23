NYT: Украина в начале августа узнала о желании Трампа задержать военную помощь Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Украинские официальные лица задолго до официальных заявлений узнали о намерении администрации президента США Дональда Трампа приостановить выделение обещанной военной помощи Киеву с целью вынудить возобновить расследование действий бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера в этой стране. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The New York Times, ссылающаяся на источники в Пентагоне и властных структурах Украины.

По их данным, представитель Министерства обороны США еще в начале августа обсуждал этот вопрос с представителем правительства Украины. Киев таким образом узнал, что исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни предпринимает усилия, чтобы задержать выделение этой стране военной помощи на сумму $391 млн. В Пентагоне в конфиденциальном порядке рекомендовали связаться с Малвэни и убедить его передумать. Официальная информация об отсрочке военной помощи поступила только в конце августа.

Согласно публикации, представитель Минобороны США посоветовал поручить поговорить с Малвэни помощнику украинского президента Андрею Ермаку, который обговаривал с адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани расследование в отношении Байдена. В администрации Соединенных Штатов газете негласно сообщили, что Малвэни "вообще не общался с украинцами по данному вопросу". Как уточняет издание, на тот момент у Киева уже появились подозрения по поводу задержки обещанной Вашингтоном помощи. Переговоры на этот счет с Пентагоном состоялись в июне и прошли, с точки зрения украинской стороны, благополучно.

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Как утверждают его политические оппоненты, президент США пытался убедить украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму той беседы. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в настоящий момент остается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.