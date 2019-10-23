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Трамп подтвердил намерение США вывести войска из Сирии

Президент США заявил, что Вашингтон намерен оставить нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии под своим контролем и затем решить, что с ними делать

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду подтвердил намерение Вашингтона вывести войска из Сирии, заявив, что "пусть кто-то другой бьется за этот запятнанный кровью песок".

"Турция, Сирия и <...> курды воевали столетиями. Мы сослужили им большую службу, мы проделали отличную работу для всех них, теперь мы уходим. <...> Пусть кто-то другой бьется за этот запятнанный кровью песок", - сказал американский лидер, выступая из Белого дома с телеобращением к согражданам по поводу ситуации вокруг Сирии и Турции.

Нефтяные месторождения

Трамп сообщил, что Соединенные Штаты намерены оставить нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии под своим контролем и затем решить, что с ними делать. 

"Мы взяли под контроль нефть. Следовательно, небольшое число войск США останется в том районе, где находится нефть. Мы будем ее охранять. И мы будем решать, что делать с ней в будущем", - сказал американский лидер, выступая из Белого дома с телеобращением к согражданам по поводу ситуации вокруг Сирии и Турции.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Теги
СШАСирияКризис в СирииТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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