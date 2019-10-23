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Трамп заявил, что безопасность на Ближнем Востоке пострадала от войн с участием США

Президент США обвинил Барака Обаму в стремлении сменить режим в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Безопасность на Ближнем Востоке только пострадала от военных кампаний последней пары десятилетий с участием США. С таким признанием выступил в среду в телеобращении из Белого дома к согражданам по поводу ситуации вокруг Сирии и Турции президент США Дональд Трамп.

При этом он обвинил своего предшественника на посту главы американской администрации - демократа Барака Обаму - в стремлении осуществить смену режима в Сирии. Эта попытка Обамы потерпела провал, заявил республиканец Трамп. "Через восемь долгих лет после неудавшейся попытки президента Обамы осуществить смену режима войска США все еще находятся "на земле" в Сирии", - сказал американский лидер.

Он напомнил о колоссальных финансовых затратах США на военные операции на Ближнем Востоке. "Мы потратили $8 трлн на войны на Ближнем Востоке, никогда не желая победить в этих войнах. Однако после всех этих денежных затрат и гибели людей <...> Ближний Восток менее безопасен и менее стабилен, чем до того, как начались данные конфликты", - подчеркнул Трамп.

В связи с этим президент подтвердил намерение следовать таким внешнеполитическим курсом, который будет отличаться от прежних. "Будучи кандидатом в президенты, я ясно давал понять, что нам нужен новый подход к внешней политике Америки. Такой, который формируется не идеологией, а опытом, историей и реалистичным пониманием мира", - отметил Трамп.

Кроме того, он пояснил, что по-прежнему выступает против того, чтобы США играли роль мирового жандарма. "Работа наших Вооруженных сил не заключается в том, чтобы нести полицейскую службу в мире. Другие страны должны нарастить [такие усилия], брать на себя справедливую долю [ответственности], чего не было раньше. Сегодняшний прорыв является критически важным шагом в этом направлении", - добавил Трамп.

Теги
Обама, БаракСШАТрамп, Дональд
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