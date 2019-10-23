NBC: еще два предполагаемых партнера адвоката Трампа заявили о невиновности в сговоре

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Двое из четырех предполагаемых партнеров адвоката президента США Рудольфа Джулиани не признали себя виновными в сговоре с целью противозаконного привлечения средств на финансирование ряда избирательных кампаний в Соединенных Штатах. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на слушания в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк.

Речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане. Им предъявлены такие же обвинения, как и американским гражданам Андрею Кукушкину и Дэвиду Коррейе. Последние заявили о своей невиновности 17 октября.

"В прессе и СМИ в последнее время говорится много ложных вещей обо мне и моей семье. Я собираюсь решительно защищаться в суде и уверен в том, что, когда правда будет установлена, меня оправдают. Я вверяюсь богу", - заявил Парнас журналистам на выходе из суда. "Это только самое начало правового процесса. Мы собираемся защищать Парнаса в суде на основе доказательств, а не с помощью кампании по дискредитации, которая ведется вводящими в заблуждение утечками, очевидно, из высших эшелонов власти", - добавил адвокат Парнаса Джозеф Бонди.

По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, Парнас, Фруман, Кукушкин и Коррейа нарушили закон, вступив в сговор с целью привлечения средств неназванного бизнесмена из РФ на финансирование ряда избирательных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнас и Фруман на прошлой неделе были задержаны в аэропорту недалеко от Вашингтона. Залог для каждого из них установлен в размере $1 млн.

Кукушкина в тот же день взяли под стражу в штате Калифорния. Все трое являются выходцами из СССР. Парнас и Кукушкин родились на Украине, Фруман - в Белоруссии. Коррейа был 16 октября задержан в аэропорту Нью-Йорка. Парнасу и Фруману, если они будут признаны виновными, может грозить тюремное заключение продолжительностью до 20 лет, Кукушкину и Коррейе - до пяти лет.

Информационное агентство Associated Press в сентябре сообщало, что Парнас и Фруман выполняли указания Джулиани. По поручению последнего они якобы добивались начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.