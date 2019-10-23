Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

NBC: еще два предполагаемых партнера адвоката Трампа заявили о невиновности в сговоре

Речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, их обвиняют в сговоре с целью привлечения средств неназванного бизнесмена из России на финансирование избирательных кампаний в США

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Двое из четырех предполагаемых партнеров адвоката президента США Рудольфа Джулиани не признали себя виновными в сговоре с целью противозаконного привлечения средств на финансирование ряда избирательных кампаний в Соединенных Штатах. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на слушания в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк.

Речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане. Им предъявлены такие же обвинения, как и американским гражданам Андрею Кукушкину и Дэвиду Коррейе. Последние заявили о своей невиновности 17 октября.

"В прессе и СМИ в последнее время говорится много ложных вещей обо мне и моей семье. Я собираюсь решительно защищаться в суде и уверен в том, что, когда правда будет установлена, меня оправдают. Я вверяюсь богу", - заявил Парнас журналистам на выходе из суда. "Это только самое начало правового процесса. Мы собираемся защищать Парнаса в суде на основе доказательств, а не с помощью кампании по дискредитации, которая ведется вводящими в заблуждение утечками, очевидно, из высших эшелонов власти", - добавил адвокат Парнаса Джозеф Бонди.

По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, Парнас, Фруман, Кукушкин и Коррейа нарушили закон, вступив в сговор с целью привлечения средств неназванного бизнесмена из РФ на финансирование ряда избирательных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнас и Фруман на прошлой неделе были задержаны в аэропорту недалеко от Вашингтона. Залог для каждого из них установлен в размере $1 млн.

Кукушкина в тот же день взяли под стражу в штате Калифорния. Все трое являются выходцами из СССР. Парнас и Кукушкин родились на Украине, Фруман - в Белоруссии. Коррейа был 16 октября задержан в аэропорту Нью-Йорка. Парнасу и Фруману, если они будут признаны виновными, может грозить тюремное заключение продолжительностью до 20 лет, Кукушкину и Коррейе - до пяти лет.

Информационное агентство Associated Press в сентябре сообщало, что Парнас и Фруман выполняли указания Джулиани. По поручению последнего они якобы добивались начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Теги
США
Реклама на ТАСС
США отменили санкции против Турции
При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов восстановить действие ограничительных мер в отношении Анкары, если будет не удовлетворен ее шагами в Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС