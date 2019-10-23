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СМИ: Гуденуса предупреждали о "подсадной утке" на вилле на Ибице

Как отмечает газета Der Standard, за несколько недель до встречи австрийского политика с предполагаемой родственницей Игоря Макарова грузинский бизнесмен Леван Пирвели предупредил его, что у российского олигарха нет таких родственников

ВЕНА, 23 октября. /ТАСС/. Грузинский бизнесмен Леван Пирвели заблаговременно предупреждал функционера Австрийской партии свободы (АПС) Йоханна Гуденуса о том, что предполагаемая россиянка, с которой тот собирался встретиться на острове Ибица в 2017 году, не имеет никакого отношения к российскому предпринимателю Игорю Макарову. Об этом написала в среду электронная версия австрийской газеты Der Standard.

Как отмечает издание, в 2017 году за несколько недель до встречи Гуденуса на Ибице с предполагаемой родственницей Макарова Пирвели предупредил австрийца, что у российского олигарха нет таких родственников. "Он [Гуденус] мне рассказал, что он встретился с какой-то Аленой Макаровой, родственницей Макарова и так далее. Я ему ответил, что у него [Макарова] нет таких родственников и объяснил, почему это невозможно", - рассказал Пирвели.

Австрийское издание также указало со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Пирвели дал такие показания перед австрийской следственной комиссией "Ибица", которая занимается расследованием этого дела. "Гуденус точно знал, что она не настоящая", - утверждает грузинский бизнесмен. В свою очередь адвокат Гуденуса опровергает эти утверждения, говоря, что его подзащитный не видел ранее эту женщину.

В Австрии СМИ еще в мае рассуждали о том, что Гуденус мог знать о "подсадной утке", однако подтверждения таким спекуляциям не было. Как пишет Der Standard, Пирвели стал первым человеком из окружения Гуденуса, который под протокол сообщил о заблаговременном предупреждении функционера АПС. Издание также приводит слова российского журналиста Максима Шевченко о том, что Гуденусу "говорили, что у Макарова нет племянницы".

"Штандард" указывает, что Пирвели ранее был грузинским политиком, но в начале 2000-х годов бежал в Вену и получил политическое убежище. С 2008 года бизнесмен занимался налаживанием контактов АПС с Россией.

"Ибица-гейт" в Австрии

В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал под названием "Ибица-гейт". Немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung распространили короткий отрывок видеозаписи 2017 года с участием бывшего лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе и его заместителя Йоханна Гуденуса. На кадрах скрытой камеры австрийские оппозиционеры обсуждали с некой русскоговорящей женщиной, якобы выдававшей себя за племянницу российского олигарха, возможность предоставления ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии взамен на финансовую поддержку их партии перед парламентскими выборами в 2017 году. С тех пор прошло почти два года, и АПС вошла в коалиционное правительство республики, Штрахе был назначен вице-канцлером, Гуденус - главой фракции этой политической силы в парламенте.

Публикация видеозаписи привела к отставке Штрахе со всех постов, и АПС покинула коалицию, что привело к развалу правительства АПС и Австрийской народной партии. Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем после вотума недоверия парламента был отправлен в отставку, канцлером переходного периода была назначена Бригитте Бирляйн. Это привело к проведению в сентябре досрочных парламентских выборов в Австрии.

В августе этого года антикоррупционная прокуратура прекратила расследование в отношении Штрахе и Гуденуса по подозрению в злоупотреблении служебным положением из-за их высказываний на видеозаписи с Ибицы о возможности тайных схем финансирования партии в обход счетной палаты. Следствие в отношении двоих политиков продолжается по подозрению в злоупотреблении доверием.

Теги
Австрия
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