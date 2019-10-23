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Глава неканонической церкви Украины обсудил с Помпео давление на Россию

Глава ПЦУ Епифаний считает, что в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса нарушается свобода религии и вероисповедения

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Глава так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) провел в среду встречу с государственным секретарем США Майклом Помпео, в ходе которой он поблагодарил главу Госдепа за поддержку со стороны Вашингтона и обсудил с ним оказание дальнейшего давления на Россию. Об этом говорится в сообщении по итогам состоявшегося в Вашингтоне беседы, опубликованном на сайте ПЦУ.

"Предстоятель Православной церкви Украины отметил, что на Украине благодарны за многолетнюю солидарность и высоко ценят надежную двухпартийную поддержку Соединенных Штатов Америки, которая чрезвычайно важна для укрепления независимости Украины", - отмечается в сообщении. Епифаний в разговоре с Помпео выразил надежду, что Вашингтон и впредь будет оставаться "несокрушимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в деле защиты религиозной свободы", гласит пресс-релиз. Епифаний проинформировал государственного секретаря США о процессе международного признания ПЦУ, в частности о решении Элладской православной церкви признать Православную церковь Украины, говорится также в заявлении.

Глава ПЦУ заявил в разговоре с Помпео, что, по его мнению, в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса нарушается свобода религии и вероисповедения. В этом контексте на встрече Епифания с Помпео была отмечена необходимость продолжения давления на Кремль, сообщается в заявлении ПЦУ. В свою очередь американский госсекретарь заявил Епифанию, что США "защищали и будут защищать право каждого человека на свободу вероисповедания и возможность молиться в соответствии со своим выбором", отмечает ПЦУ.

О создании так называемой Православной церкви Украины было объявлено в декабре 2018 года на объединительном соборе двух раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Собор при активном участии украинской власти был проведен в Киеве представителями Константинопольского патриархата. 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх Варфоломей передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. ПЦУ не признали каноническая Украинская православная церковь, Русская православная церковь, а также большинство поместных православных церквей.

Исключением стала Элладская православная церковь, архиерейский собор которой 12 октября признал право Константинопольского патриарха предоставить автокефалию ПЦУ.

США с самого начала оказала поддержку ПЦУ - Помпео еще в январе приветствовал предоставление ей автокефалии. И в дальнейшем они продолжили давление на православные церкви на Ближнем Востоке и в Северной Африке, требуя от них признать ПЦУ, сообщил в начале октября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Теги
УкраинаСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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