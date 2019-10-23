Трамп заявил, что в самое ближайшее время может встретиться с Эрдоганом

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может встретиться с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в самое ближайшее время. Об этом он заявил в среду, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам по поводу ситуации вокруг Сирии и Турции.

"Я хотел бы поблагодарить всех с американской стороны, кто помог достичь прекращения огня в Сирии и спасти так много жизней, а также поблагодарить президента Турции Эрдогана. Это человек, которого я очень хорошо узнал, человек, который любит свою страну и, как он считает, делает правильные вещи для своей страны. Мы можем встретиться в самом ближайшем будущем", - сказал американский лидер.

"Я также хотел бы поблагодарить генерала Мазлума [Кобани] (командира курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" - прим. ТАСС) за его понимание и огромную силу характера, за его прекрасные слова, которые он сказал сегодня мне, но лишь как представителю Соединенных Штатов в целом, потому что он знает, что мы спасли десятки тысяч курдов, и речь идет не о долгосрочной перспективе, а о краткосрочной, речь идет о том, что уже происходило и, честно говоря, готовилось уже давно", - добавил также Трамп.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.