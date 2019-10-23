Reuters: демократы обвинили Госдеп США в препятствовании процедуре импичмента

ТАСС, 23 октября. Демократы в Палате представителей Конгресса США в среду направили заместителю госсекретаря Джону Салливану письмо, в котором обвинили Госдеп в препятствовании процедуре импичмента президента США Дональда Трампа из-за отказа предоставить Конгрессу документы, содержащие важную для продолжения расследования информацию. Письмо составили председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд).
"Комитеты (Палаты представителей - прим. ТАСС) рассматривают отказ подчиниться требованиям санкционированного запроса как создание препятствий в законной работе Конгресса и в процедуре импичмента", - цитирует агентство Reuters содержание письма.
Запрошенные Конгрессом документы, как утверждают представители Демократической партии США, содержат доказательства того, что Трамп превысил полномочия президента для "личной политической выгоды".
Энгел, Шифф и Каммингс ранее направили госсекретарю США Майклу Помпео совместное письмо, в котором потребовали от главы ведомства предоставить законодателям документы, касающиеся контактов Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также были вызваны на слушания для дачи показаний в Конгресс бывший посол США в Киеве Мари Йованович, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент и другие.
1 октября Помпео в письме Энгелу заявил, что демократы пытаются "принудить" представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, хотя законодатели не выписали для этого никаких повесток. Госсекретарь США подчеркнул, что "пять официальных лиц", о которых идет речь, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти, которая гарантировала бы, что в результате этого не будет раскрыта конфиденциальная информация или данные, касающиеся дипломатической переписки. В связи с этим Помпео требует, чтобы на слушаниях вместе с вызванными в Конгресс людьми присутствовал юрисконсульт Госдепартамента.