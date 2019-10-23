Reuters: демократы обвинили Госдеп США в препятствовании процедуре импичмента

ТАСС, 23 октября. Демократы в Палате представителей Конгресса США в среду направили заместителю госсекретаря Джону Салливану письмо, в котором обвинили Госдеп в препятствовании процедуре импичмента президента США Дональда Трампа из-за отказа предоставить Конгрессу документы, содержащие важную для продолжения расследования информацию. Письмо составили председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд).

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу?

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

"Комитеты (Палаты представителей - прим. ТАСС) рассматривают отказ подчиниться требованиям санкционированного запроса как создание препятствий в законной работе Конгресса и в процедуре импичмента", - цитирует агентство Reuters содержание письма.

Запрошенные Конгрессом документы, как утверждают представители Демократической партии США, содержат доказательства того, что Трамп превысил полномочия президента для "личной политической выгоды".

Энгел, Шифф и Каммингс ранее направили госсекретарю США Майклу Помпео совместное письмо, в котором потребовали от главы ведомства предоставить законодателям документы, касающиеся контактов Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также были вызваны на слушания для дачи показаний в Конгресс бывший посол США в Киеве Мари Йованович, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент и другие.

1 октября Помпео в письме Энгелу заявил, что демократы пытаются "принудить" представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, хотя законодатели не выписали для этого никаких повесток. Госсекретарь США подчеркнул, что "пять официальных лиц", о которых идет речь, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти, которая гарантировала бы, что в результате этого не будет раскрыта конфиденциальная информация или данные, касающиеся дипломатической переписки. В связи с этим Помпео требует, чтобы на слушаниях вместе с вызванными в Конгресс людьми присутствовал юрисконсульт Госдепартамента.