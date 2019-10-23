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Помпео заявил, что США поддерживают вступление Северной Македонии в НАТО

Ранее Сенат США принял протокол о присоединении Северной Македонии к альянсу

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. США ждут с нетерпением, когда Северная Македония присоединится к НАТО. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Одобрение Сенатом [Конгресса США] протокола о присоединении Северной Македонии к НАТО подчеркивает приверженность США трансатлантической безопасности и является важным шагом вперед, - отмечается в тексте. - Мы решительно поддерживаем продолжение интеграции Северной Македонии в трансатлантическое сообщество".

"Голосование подтверждает приверженность этой страны демократическим принципам, верховенству права, миру и стабильности в регионе, - заявил Помпео. - Ждем с нетерпением скорее приветствовать Северную Македонию как 30-го члена НАТО".

Сенат США во вторник принял протокол о присоединении Северной Македонии к альянсу. В поддержку документа высказался 91 сенатор, двое выступили против.

Теги
СШАСеверная МакедонияПомпео, Майкл (Майк)
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