Помпео заявил, что США поддерживают вступление Северной Македонии в НАТО

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. США ждут с нетерпением, когда Северная Македония присоединится к НАТО. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Одобрение Сенатом [Конгресса США] протокола о присоединении Северной Македонии к НАТО подчеркивает приверженность США трансатлантической безопасности и является важным шагом вперед, - отмечается в тексте. - Мы решительно поддерживаем продолжение интеграции Северной Македонии в трансатлантическое сообщество".

"Голосование подтверждает приверженность этой страны демократическим принципам, верховенству права, миру и стабильности в регионе, - заявил Помпео. - Ждем с нетерпением скорее приветствовать Северную Македонию как 30-го члена НАТО".

Сенат США во вторник принял протокол о присоединении Северной Македонии к альянсу. В поддержку документа высказался 91 сенатор, двое выступили против.