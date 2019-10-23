NYT: у Трампа есть дополнительный тайный канал получения информации об Украине

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. У президента США Дональда Трампа есть резервный неофициальный канал получения нужной информации об Украине, на основе которой формируется теневой политический курс Вашингтона по отношению к Киеву. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The New York Times , ссылающаяся на источники в Белом доме и Конгрессе Соединенных Штатов.

По их данным, Трамп с апреля тайно получает интересующие его сведения об Украине от помощника в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Кэшьяпа Пателя, который курирует вопросы противодействия терроризму и формально не имеет отношения к этой стране. Президент США якобы формирует свое представление о Киеве под влиянием этих сведений, а не регулярных брифингов СНБ. Патель выполняет для главы государства роль дополнительного неофициального канала информации, помимо личного адвоката Рудольфа Джулиани, который по поручению Трампа расследует действия бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера на Украине.

Согласно публикации, Фиона Хилл, которая ранее являлась старшим директором по России СНБ, давая показания на прошлой неделе в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, рассказала о своих подозрениях в адрес Пателя. По словам Хилл, ранее в этом году коллеги в совете упоминали о желании Трампа встретиться с помощником в СНБ, которого за глаза называли "директором по Украине". Хилл считает, что реальные служебные полномочия Пателя гораздо шире, чем предусмотрено его должностью. Хилл поделилась своими подозрениями сначала с Джоном Болтоном, когда тот еще был помощником президента по национальной безопасности, а потом - со своими коллегами.

В Белый дом из Конгресса

The New York Times напоминает, что до назначения в администрация Патель выполнял поручения старшего республиканца спецкомитета по разведке Палаты представителей Девина Нуньеса (от Калифорнии) и занимался дискредитацией разбирательства данных о сговоре Трампа с Москвой. Этот человек вместе с другими подготовил служебную записку с обвинениями ФБР и Минюста в превышении полномочий на раннем этапе расследования сведений о вмешательстве извне в американские выборы 2016 года. Патель по поручению Нуньеса проверял данные об ответственности Украины за распространение утверждений о причастности РФ к вмешательству в выборы в США.

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Как утверждают его политические оппоненты, президент США пытался убедить украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму той беседы. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в настоящий момент остается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.